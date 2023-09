Reprodução Pocah abre o jogo sobre feat com Juliette: 'Ainda não evoluiu'

A cantora e ex-BBB Pocah está preparando os últimos detalhes para o lançamento do EP "A Braba é Ela", no entanto, não foi desta vez que a parceria com Juliette Freire foi realizada. Neste sábado (9), ela falou da relação profissional com a campeã do BBB 21 e idealizou como seria o projeto das duas.

Integrante da lista de celebridades que passaram pelo The Town, Pocah está motivada a divulgar o novo projeto musical, que terá muitos feats e ousadia em testar novos idiomas.

Entretanto, o que muitos fãs pediam ainda não saiu do papel: a parceria com Juliette Freire, ex-colega de confinamento do BBB 21. Questionada se o projeto poderá acontecer um dia, Pocah explicou.

"Todo mundo pede muito um feat meu com a Ju e a gente já falou sobre gravarmos juntas, mas a gente ainda não evoluiu isso. Eu acho que tem que ter, né? Duas amigas que tanto se apoiam, essa pergunta é importante", refletiu.

Embora Pocah pense em investir na parceria da dupla, ela idealiza algo muito bem planejado. "Eu acho que tem que rolar, mas tem que ser um realmente um projeto bem especial (...) porque se não as 'poliettes' vão deserdar a gente 'Acabou, chega, acabou'", brincou e adicionou esperançosa: "Vai ser maravilhoso quando tiver".