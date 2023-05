Reprodução/Instagram Tiago Toguro se defendeu após ser indiciado pela Polícia Civil





O influenciador Tiago Toguro usou as redes sociais para se defender após ser indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O produtor de conteúdo do segmento fitness foi acusado depois de um atropelamento em março, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de um motociclista.

Toguro afirmou que "não se escondeu" e falou da postura diante do "acidente". "Essa palavra atropelamento pode se interpretada de diversas formas. Participei, sim, de um acidente. Momento algum eu dei ré. Momento algum eu me escondi, pelo contrário", escreveu em um comentário da página do Instagram "Gossip do Dia".





O influencer contou que auxiliou as autoridades durante o episódio. "Fiquei do começo ao fim, até ser liberado, mesmo não sendo pedido. Fui até a delegacia por livre espontânea vontade, depor", comentou.

"Estou aqui, esperando o caso ser apurado, não traremos a vida do Jonny de volta, nem ele à família, que são os mais pesados em toda essa história", complementou Tiago.

