Thaynara OG está totalmente "entretida" nas páginas do recém-lançado projeto biográfico de Britney Spears, "The Woman in Me" ("A Mulher em Mim", em tradução livre), no qual a estrela de 41 anos relata os principais episódios de sua história profissional e pessoal. Editado pela Simon & Schuster nos Estados Unidos, o título saiu, no país, pela Buzz, do escritor Anderson Cavalcante, com uma tiragem inicial de 100 mil exemplares, de acordo com o "Estadão".





"Cheguei à parte em que ela disse que conheceu a Mariah Carey em uma premiação. Bateu à porta do camarim para pedir uma foto, e a Mariah já tinha uma ring light! Eu estou chocada, porque isso tem mais de 20 anos! Aí, a Mariah a puxou para tirar com a 'luz do aparelho' e do lado bonito dela. Britney falou que nem se lembra do prêmio que ganhou, pois o maior deles foi essa fotografia belíssima. Para mais babados do livro, volto em breve", escreveu no X.

Em seguida, Thay publicou uma imagem das duas artistas juntas, acompanhada da legenda: "Provavelmente, é esta aqui". Por fim, lamentou o fato de a "princesa do pop" não ter topado participar do longa "Chicago", dirigido por Rob Marshall e protagonizado por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Queen Latifah e Richard Gere. "Uma pena! Melhor musical!", pontuou a influenciadora digital maranhense.

