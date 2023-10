Reprodução Britney Spears detalha aborto em casa e sem profissionais: 'Soluçando'

O livro autobiográfico de Britney Spears 'A Mulher em Mim' vai além de revelar que a cantora realizou um aborto nos anos 2000. Segundo o TMZ, a obra traz detalhes do que seria um trauma "doloroso" na vida da artista. A gestação era fruto do relacionamento com o cantor e ator Justin Timberlake.

No relato exposto no livro, Britney confessa ter feito o procedimento em casa e sem acompanhamento médico, ela também diz ter sido doloroso e agonizante. "Era importante que ninguém descobrisse sobre a gravidez ou o aborto, o que significava fazer tudo em casa", escreveu.

O processo abortivo teria acontecido com Britney deitada no chão do banheiro, chorando, enquanto Justin tocava guitarra em outro cômodo. "Eu continuei chorando e soluçando até que tudo acabasse. Levou horas, e não me lembro como terminou, mas eu me lembro, vinte anos depois, da dor e do medo", desabafa.

Na obra, Britney revela que o aborto se deu porque o namorado não queria a gravidez. "Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos jovens demais".

O relacionamento polêmico de Britney Spears e Justin Timberlake iniciou em 1999, quando a cantora tinha 17 anos e o artista 18.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.