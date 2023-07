Foto: Divulgacao Livro de Britney Spears será lançado no Brasil em outubro





Em junho de 2021, o mundo inteiro estava ouvindo a popstar Britney Spears falar em tribunal aberto. O impacto de compartilhar sua voz - sua verdade - foi inegável e mudou o curso de sua vida e a vida de inúmeras outras pessoas.

The Woman in Me , intiulado no Brasil como A Mulher em Mim , revelará, pela primeira vez, sua incrível jornada - e a força no núcleo de uma das maiores artistas da história da música pop.





O livro chega em território brasileiro com exclusividade pela Buzz Editora no dia 24 de outubro d e 2023 . A publicação, que em sua primeira edição contará com 50 mil exemplares , já está em pré-venda .



Escrito com notável franqueza e humor, o livro inovador de Spears ilumina o poder duradouro da música e do amor - e a importância de uma mulher contar sua própria história, em seus próprios termos, finalmente.