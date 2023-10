Reprodução/Instagram Carmo Dalla Vecchia

Cada vez mais atuante na internet, Carmo Dalla Vecchia, que até poucos dias podia ser visto no elenco de "Amor Perfeito", não escondeu a sua repulsa ao ver a influenciadora Marcelinha Nogueira, que se encontra no continente asiático, sossegando os seus seguidores a respeito do conflito Israel-Hamas e dizendo para não se afligirem: "Nós estamos aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando, mas estamos muito bem".





Reprodução/Instagram Marcelinha Nogueira





Logo de cara, o ator perguntou: "Quem é ela? Alguém tem o @?". Na sequência, acrescentou: "O mundo virou de cabeça para baixo? 'Pelamor'. Não publica isso. Faça como bem entender, mas não escancara sua desconsideração a todos esses mortos que estão ao seu lado neste exato momento enquanto passeia e acha que não tem nada a ver! Pelo menos contrata uma assessoria que não vai deixar você se manifestar assim. Afinal, não é de bom-tom".

Reprodução/Instagram Print das mensagens de Carmo Dalla Vecchia no Instagram









Jerusalém está no centro do enfrentamento que já dura mais de 70 anos entre israelenses e palestinos — ambos veem a cidade como sagrada e a reivindicam como capital. Os recentes desdobramentos abrem mais um capítulo na história de animosidade entre os dois povos.