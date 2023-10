Reprodução/Instagram Justin Timberlake está preocupado com repercussão do livro de Britney Spears

O lançamento do livro, A Mulher em Mim, de Britney Spears está mexendo com os ânimos de Justin Timberlake. Recentemente, trechos do livro que relatam o tempo dos dois juntos viralizaram nas redes sociais.

De acordo com o The Sun US, o cantor e sua equipe estão preocupados com a repercussão das revelações do ex-casal, como o aborto e o relacionamento midiático.





Com a volta aos palcos programada para 2024, os representantes do artista estão trabalhando incessantemente para mantê-lo longe das consequências das atitudes do passado.

"Durante meses o plano foi todo de vibrações positivas em torno do plano de Justin voltar com algumas grandes músicas de hip-hop. Mas agora [a dúvida] é o que ele dirá sobre Britney e como ele lidará com isso tanto na divulgação na mídia quanto com os fãs. E não importa o que as pessoas digam publicamente, a portas fechadas o maior medo é se algo disso impactará suas vendas. Essa é uma grande preocupação", comentou uma fonte do jornal.

Os planos do retorno podem sofrer mudanças em meio ao clima de revelações. "Ninguém tem certeza de como Justin sairá dessa situação no momento. A poeira precisa baixar nas manchetes e no choque das palavras de Britney", declarou.

"São 12 meses realmente grandes pela frente. O desejo permanece. Certamente sair e entregar novos sucessos nas paradas e shows matadores irá percorrer um longo caminho para fazer o público esquecer essas controvérsias", concluiu.

