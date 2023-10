Reprodução/Instagram Daniel Andrade

Apesar de ter sido a grande vilã da novela "Senhora do Destino", o comportamento de Nazaré Tedesco, de Renata Sorrah, entreteu o espectador tanto na exibição original, de 2004, quanto em suas reprises. E as tiradas da personagem criada por Aguinaldo Silva seguem mais vivas do que nunca nas mídias sociais.

Um exemplo disso é Daniel Andrade. Ao postar uma foto descamisado em frente ao espelho, o ator e designer de interiores, mais conhecido por interpretar Adrian Lucero em "Esmeralda", Chicão em "Prova de Amor" e Miguel Pereira em "Chiquititas", colocou o seu lado "Naza" para fora.





"'Gostoso! Irresistível! Impressionante como o tempo só te valoriza!'. A autoestima é tudo, né, não?", escreveu o bonitão, cravando na legenda "contém ironia" e "ensinamentos de Nazaré". Nos comentários, não faltaram respostas como: "Verdade, concordo", "perfeito sempre" e até "ô, lá em casa!".