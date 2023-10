Reprodução/Instagram Dani Flomin e Mateus Solano

Dani Flomin está vivendo um momento "incomparável" na carreira. O artista, que, até poucos dias, podia ser visto em "Mila no Multiverso", do Disney+, está no ar em "Elas por Elas", nova produção das seis que estreou no último dia 25. Em conversa com o iG Gente, ele comentou sobre como é fazer o mesmo papel que o Mateus Solano. Flomin interpreta o Jonas jovem.

"Apesar de desde pequeno ter ligação com a música, a encenação ainda é uma novidade na minha vida. Ter a honra de, logo de cara, surgir na Disney e na Globo, ao lado da Malu Mader e do Solano, é incrível! Sou grato por tudo que vem acontecendo", comemorou o rapaz de 21 anos, que ficou conhecido aos 10, quando lançou o álbum "Mundo Mágico".





Reprodução/Instagram Dani Flomin e Mateus Solano





Depois, questionado sobre a parceria com o veterano, elencou uma infinidade de qualidades: "Generoso, carinhoso, atencioso, carismático e talentoso! Trocamos e temos trocado muito para construir o Jonas, pois precisamos entender as semelhanças e as diferenças nas duas fases. É uma alegria trabalhar com o Mateus", confidenciou.