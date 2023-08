Reprodução/Instagram Mara Maravilha e Xuxa Meneghel

Dizem que Mara Maravilha é provocativa, ok. Entretanto, Xuxa Meneghel não fica atrás, não. E isso ficou ainda mais nítido durante a presença da "rainha dos baixinhos" no semanal "Sobre Nós Dois", de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT.

Ao escutar as peripécias e os conselhos sexuais de Xuxa, a japonesa, que está oficialmente solteira desde que anunciou o término de seu casamento com Duda Nagle, em março, abriu o sorriso e comentou: "A Xuxa sempre me ensinando várias coisas".

Na sequência, acrescentou: "A partir de hoje, vou sair daqui e só vou marcar date (encontro) assim: 'Eu só quero transar com você. Só beijar e transar, não quero dormir de conchinha.' Vai ser mara!".





Depois de ouvir o nome de sua concorrente (sim, no fim da década de 1980 e início dos anos 1990, as duas eram apontadas como rivais, uma vez que disputavam a audiência do público infantil), Xuxa brincou: "Mara, não. Xuxa", levando todos às gargalhadas.

Como era de se esperar, a artista baiana não fez a egípcia. Ela recorreu às redes sociais para marcar território e mandar o seu recado: "Sabrina Sato, seja sempre maravilhosa! Fica a dica. Xuxa desnecessariamente se desconstruindo, fica a dica".



Por fim, fez a seguinte solicitação à mãe de Sasha e companheira de Junno: "Vamos evoluir, inclusive o nosso público merece! Porque viver é uma 'maravilha'! Estou na paz, estou 'mara'", numa clara referência ao seu nome artístico.