Reprodução/Instagram Mara Maravilha

Mara Maravilha não escondeu o desapontamento com algumas notas a respeito do "Criança Esperança 2023" que estão sendo veiculadas na mídia. Tanto que a cantora e apresentadora usou o Instagram para dar a sua versão para o que chama de "informação falsa".

"Nunca acusei a Globo de preconceito, exclusão, tampouco fiz graves acusações à emissora. Além do que, apoio toda ação social legal, como é o caso do 'Teleton', do 'Criança Esperança' e outros. Essa novela é antiga e está parecendo 'Vale a Pena Ver de Novo', onde me colocam como vilã, mas não me incomoda, pelo contrário, estou de boa no play", narrou.





Reprodução/Instagram Xuxa, Mara, Eliana e Angélica

Na sequência, a ex-comandante do "Show Maravilha", sucesso na grade do SBT nos anos 80 e 90, reafirmou: "Sim, sou nordestina, morena, mestiça com sangue indígena e grata a todos os que me admiram, respeitam, amam e se identificam comigo. E não estou sozinha nessas causas (...) Nem me preocupo com as cenas dos próximos capítulos, porque, simplesmente, continuarei sendo Mara Maravilha".

Por fim, a baiana abriu um parêntese para deixar uma mensagem subliminar: "Fico indignada com 'jornalistas' que desonram a profissão com tantas fake news. Tentam me difamar, mas só me promovem". Entre os comentários, há frases como: "Carismática e autêntica", "você é melhor do que as três juntas" e "estão distorcendo as suas palavras. Parabéns por aproveitar o seu espaço para se defender".