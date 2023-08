Reprodução/Instagram Keila Lima e Mara Maravilha

"Bem-vinda à nossa casa, querida! Deus abençoe muito." Essas foram as palavras afetuosas de Keila Lima para Mara Maravilha, a nova integrante do casting da Rede Gospel, do apóstolo Estevam Hernandes e da bispa Sonia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer em Cristo.

Keila Lima, que está à frente do "Tudo De Bom Pra Você" nas tardes do canal cristão, deixou esse comentário no post em que a ex-estrela do infantil "Show Maravilha", do SBT, anunciou que havia assinado o contrato para comandar uma atração semanal.





Trata-se do "Programa da Maravilha". "Estou de volta, com bastante conteúdo para a família. Vamos impactar positivamente vidas! Aqui, os participantes serão protagonistas. Em breve, todas as terças-feiras e com reprises aos domingos!", adiantou a artista via Instagram.

Em outro trecho da publicação, acrescentou: "Agradeço a Deus, aos meus amados apóstolo Estevam e bispas Sonia e Fernanda Hernandes, que sempre respeitaram, acreditaram e me incentivaram. Ao meu esposo Gabriel, que está coordenando comigo uma equipe incrível da TV. E a você, que acompanha minha carreira e sonhou com esse momento".