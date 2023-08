Roberto Trumpauskas Gabriel Cartolano

Frente fria? Que nada! Gabriel Cartolano fez a temperatura subir para os lados do Instagram ao mostrar parte do ensaio fotográfico que realizou com Roberto Trumpauskas, o Trumpas, que já clicou Sabrina Sato, Anitta, Ivete Sangalo, entre outros famosos.

Vestindo apenas uma calça preta, o comandante do "Fofocalizando" deixou as tatuagens e o peitoral definido à mostra. Na legenda, ele acrescentou: "Resolvi fotografar com Trumpas". A partir daí, foi "eita atrás de eita" nos comentários da postagem.





"Fazendo a felicidade dos seguidores gays aparecendo finalmente sem camisa", comemorou um usuário da rede social. "Gente, o que foi isso? Migo, avisa antes de atropelar as tias", brincou Isabele Benito, do "SBT Rio", jornal da hora do almoço da emissora do dono do baú na capital fluminense, que foi promovida ao time de titulares do programa vespertino em março.