Raissa Barbosa

Ex-participante da décima segunda temporada de "A Fazenda", da RecordTV, a influenciadora digital Raissa Barbosa passou o fim de semana em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O destino? A Apple House.

Nem mesmo a baixa temperatura tirou o ânimo da acreana





Por lá, a ex-peoa ficou hospedada na Diamond Plus ("Amei estar aqui! Tem várias opções de suítes, essa que estou é a melhor, é incrível"), foi reconhecida, tirou fotos com fãs e mostrou as dependências do local.





Raissa Barbosa posa com fãs na Pousada Apple House Paraty





Como os termômetros marcavam 16 graus, a vice-miss Bumbum 2017 não conseguiu tomar o café da manhã na piscina, mas, ainda assim, fez questão de registrar algumas imagens da bandeja sob as águas, enchendo os olhos dos seus quatro milhões de seguidores.

Sim, o momento do desjejum fora de casa pode ficar ainda mais prazeroso!





Também não abriu mão de ver um filminho na sala de cinema que há dentro do apartamento e de se aquecer das baixas temperaturas com os treinos de musculação na academia. Ah, e de colocar o papo em ordem com Maxnei Melo Oliveira, dono do badalado empreendimento.

Maxnei Melo Oliveira e Raissa Barbosa