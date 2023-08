Reprodução/Instagram Zeca Baleiro

A Fundação Lia Maria Aguiar, na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, está comemorando seus 15 anos de atuação de maneira especial. Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o Auditório Claudio Santoro será palco de dois eventos marcantes, festejando não apenas o aniversário da entidade, mas também proporcionando momentos de reflexão e de entretenimento. As informações são do site "Guia de Campos".





















Reprodução/Instagram Dona Lia Maria Aguiar

Um deles é o "Encontro da Cidadania", que contará com a palestra "Qual é a grande pergunta da sua vida?", de Monja Coen, uma das maiores líderes espirituais do país. O outro é o show do cantor Zeca Baleiro, como parte do "Festival de Música 2023". Com a sua voz marcante, o artista maranhense interpretará sucessos que atravessam gerações e encantam pessoas de todas as idades, como "Telegrama", "Lenha" e "Ai que Saudade D'ocê".