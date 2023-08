Reprodução/Instagram Marina Lima e Preta Gil

Marina Lima também fez questão de se juntar à "torcida do bem" pela pronta recuperação de Preta Gil, diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano. Por meio de um post no Instagram, a voz de "Fullgás", "Acontecimentos" e "Uma Noite e ½" demonstrou todo o seu carinho pela filha de Gilberto Gil.

"Olha quem está aqui: aquela menina corajosa, desde o início. Ela acaba de passar por uma nova cirurgia, longa e séria. Como gostamos de você, Pretinha. Você é um poço de doçura e dengo. Juntando beleza, força, atrevimento e luz. Todo mundo te esperando", manifestou-se a cantora e compositora carioca.





E, atestando que gestos gentis fazem a diferença na vida, Preta informou nesta terça, dia 22, que a operação foi um sucesso. "O material foi para análise patológica, e chegou o resultado de que, sim, o meu corpo está livre das células cancerígenas. A gente teve remoção total do tumor com margem", explicou a mãe de Francisco Gil, para, logo em seguida, acrescentar: "A cura é um processo".