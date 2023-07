Márcio Pereira Marina Lima





Marina Lima agitou, na noite de sexta-feira (21), o Teatro Bradesco, na capital paulista. Com a casa cheia, a cantora e compositora carioca tocou durante 1h30, acompanhada por banda afiadíssima, empolgando os espectadores. O público, formado em sua maioria por pessoas na faixa dos 40 anos, foi ao delírio com um repertório repleto de canções dos seus mais de quarenta anos de trajetória, como "Fullgás", "Virgem", "Charme do Mundo" e "Pra Começar" — todas em parceria com seu irmão, Antônio Cícero.

Incentivada por gritos como "linda" da plateia, Marina não escondeu a alegria, especialmente pelo fato de estar pisando naquele palco pela primeira vez. "Foi tudo incrível! Estamos muito felizes com o resultado que rolou! E ainda teve esse bis, completamente improvisado", frisou na legenda de um vídeo no Instagram. De fato, a multitalentosa artista precisou se virar "nos trinta" e criar algo de última hora, porque as pessoas não queriam deixar os seus assentos e lugares de tão bom que estava.





Reprodução/Instagram Seu Jorge fez questão de prestigiar e cumprimentar Marina Lima no camarim

Seu Jorge era um dos famosos presentes e sintonizados "nas ondas de Marina". Ao publicar alguns registros no Instagram Stories, o dono dos hits "Carolina" e "Burguesinha" enalteceu o trabalho da amiga com frases como "maravilhosa" e "lindo show". Nesta segunda-feira (24), a estrela, principal musa do pop nacional na década de 1980, resolveu tirar uns dias de folga, mas estará de volta na primeira semana de agosto. Ainda assim, prometeu mandar notícias para os seus mais de 250 mil seguidores na rede social. <3