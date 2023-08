Reprodução/Instagram Preta Gil detalha resultado da cirurgia de retirada do tumor

Preta Gil apareceu pessoalmente nas redes sociais nesta terça-feira (22) para detalhar o resultado da cirurgia de retirada do tumor, realizada na última quarta-feira (16), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo ela e a equipe médica, o procedimento foi um sucesso.

"Meu corpo esta livre de células cancerígenas, com remoção total do tumor e com margem", afirmou.





Ainda no hospital para a recuperação, a cantora apareceu sorridente por conta da boa notícia.

"Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder vir aqui e falar para vocês. Semana passada eu me submeti a uma cirurgia para retirar o meu tumor do reto e essa cirurgia foi muito bem-sucedida, complexa, grande. Somente ontem nós tivemos o resultado final dela porque o material foi para a análise patológica", começou ela.

E seguiu: "E chegou o resultado de que sim, o meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que no momento meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo, a cura ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu sfinter, ainda vou ficar com a bolsinha durante três meses e depois reverto, porque ela é provisória".

Na sequência, Pret detalhou os próximos passos. "Vou continuar me cuidando, com hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Muito feliz e muito grata aos meus médicos, à Deus, minha família, meus fãs, meus amigos, as pessoas que não me conhecem e mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte. Tenho certeza que como a quimioterapia, radioterapia e cirurgia, o amor também me curou".

Por fim, ela afirmou que voltará as redes sociais para atualizar o estado de saúde. "Eu queria contar pessoalmente isso para vocês. Ainda estou no processo de reabilitação da cirurgia que foi pesada mas necessária e muito bem-sucedida. Quando eu estiver muito bem, a gente volta a conversar de novo. Amo vocês", concluiu.

