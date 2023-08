Divulgação Gutto Soares e Super Odair

Assim como João Gomes e Nattanzinho, o cantor sertanejo Gutto Soares também se rendeu ao talento e ao bordão "Como é amigo?" do humorista Odair José da Silva, o Super Odair, de Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco, o novo fenômeno das redes sociais.

Os artistas estiveram juntos recentemente (o vídeo está disponível na conta do Instagram do dono dos sucessos "Coração no 150" e "Gabriela"), mas já mostraram que são a definição de amizade do pop. Um exemplo disso é a admiração mútua, notada na interação entre os dois.





Odair, surpreendendo a todos, aceitou o convite e o "desafio" de mostrar sua qualidade vocal (sim, ele arrasou na cantoria) pela primeira vez em uma faixa composta por Gutto. O clipe foi gravado em uma das praias do Nordeste e será disponibilizado no YouTube, no próximo dia 25.

Um dos versos da canção, que, é claro, traz a famosa expressão de Odair no título, cita: "E é um tal de fica rico, fica pobre. Um dia liso, no outro dia bebendo Ciroc. É dia cinco, até agora não pingou. Se não cair hoje, eu não sei como é que eu vou". Todo das artes, era óbvio que o pernambucano se arriscaria nos microfones, né?