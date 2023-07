Reprodução/Instagram Marina Lima e José Celso Martinez Corrêa

Uma das atrações musicais do casamento de José Celso Martinez Corrêa com o diretor de cinema Marcelo Drummond, no último 6 de junho, Marina Lima lamentou nesta quinta-feira (6) a partida de Zé Celso, fundador de uma das mais importantes companhias nacionais de teatro.

Reprodução/Instagram José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso, e Marcelo Drummond





"Viva Zé Celso! Vida eterna ao rei! Que o seu imenso histórico se espalhe para sempre por esse país afora!", desejou a cantora e compositora carioca por meio de uma publicação em que destaca trechos e momentos de sua apresentação na cerimônia, descrita como "rito artístico-ecumênico".





Na semana da troca de alianças, ela chegou a definir o convite como honroso. "Que noite linda, uma festa à altura da importância do Zé Celso e do Teatro Oficina para a cultura brasileira. E 'Fullgás' é a canção que marcou o romance deles, desde o início do namoro", escreveu na legenda.





O dramaturgo, que estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, faleceu aos 86 anos por complicações de saúde decorrentes de um incêndio causado por um aquecedor elétrico que atingiu seu apartamento no bairro Paraíso, na zona sul da capital paulista, na madrugada desta terça (4). Ele teve 53% do corpo queimado, segundo Luciana Domschke, sua médica pessoal.