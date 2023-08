Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva

Autor de novelas de grande sucesso, como "Senhora do Destino" e "Fina Estampa", Aguinaldo Silva está trabalhando em seu novo projeto. Desta vez, literário. Nesta quinta-feira (17), o ex-contratado da emissora da família Marinho anunciou a novidade por meio de seu perfil no X, o antigo Twitter.

"Um livro de memórias não é um livro de memórias se não for sincero e descrever tudo. 'Meu Passado me Perdoa' é o título das minhas memórias, e nelas revelo absolutamente tudo. Já assinei contrato com uma editora, e o livro estará nas livrarias no prazo de um ano. Vai pegar fogo!", começou dizendo.





Não demorou muito para os usuários começarem a interagir no post. Entre os comentários deixados há desde "se tem alguém que sempre quis ler a biografia, era você", passando por "já estou esperando para comprar" e até um "o Projac vai tremer".

