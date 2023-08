Reprodução/Instagram André Martinelli



O modelo e influenciador André Martinelli está totalmente recuperado depois de retirar uma hérnia umbilical, procedimento que o afastou da academia durante algumas semanas. O ex-participante da décima terceira edição do "Big Brother Brasil" e da quinta temporada de "No Limite", da Globo, compartilhou um vídeo no qual mostra uma das modalidades aeróbicas que colaboram para a melhora da saúde como um todo.

"Quem curte treininho de corda comenta", começou dizendo ele, para, em seguida, listar uma série de benefícios. Além de fortalecer músculos e ossos, o capixaba realçou que o exercício ajuda a emagrecer, melhora o coração, dá coordenação motora, alivia o estresse e possibilita bem-estar. "Envia o post para o amigo e já chama para a prática", escreveu na legenda.





Não demorou muito para as internautas começarem a interagir no post. "Inspirando sempre", comentou uma. "O tempo não passa para você", emendou outra. Já a terceira elogiou: "Wow, que tanquinho". Também teve o comentário da criadora de conteúdo Taty Betin, casada com o cofundador do Mahamudra Lucas Gil, que brincou: "Ainda olhou para o lado. Tirou onda".