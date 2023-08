Reprodução/Instagram Thomaz Costa, Larissa Manoela, Alexandre Gallete e Pelé MilFlows

Os pitacos de Thomaz Costa no caso de sua ex-namorada Larissa Manoela (sim, os dois se conheceram nas gravações de "Carrossel", em 2012, e ficaram juntos entre 2013 e 2015) não foram bem digeridos pelos seus ex-amigos de confinamento no reality rural "A Fazenda 14", da RecordTV.

Após postar um vídeo mencionando que também passou por uma situação parecida com os pais, mas que eles fizeram isso tentando acertar, "querendo o nosso bem", Alexandre Gallete e Pelé MilFlows não economizaram indiretas ao ex-intérprete de Daniel Zapata no remake da novela do SBT.





Enquanto o rapper, queridinho de Marília Mendonça (1995-2021), soltou isto: "Thomaz não aguenta. Se tem um lugar para se promover, vai correndo", o influenciador, lembrado até hoje por acusar Marcos Mion de trair a mulher, Suzana Gullo, em 2020, deixou subentendido que tinha ranço dele.

"Eita preguiça desse menino que ficou preso lá no 'Carrossel'. Só cresceu de tamanho e mau-caratismo. O resto, você embrulha e joga no quintal do Bolsonaro", escreveu Gallete em uma de suas redes sociais, referindo-se ao fato de o rapaz se alinhar aos ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro.