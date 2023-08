Reprodução/Instagram - 14.08.2023 Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, reprovou briga familiar da atriz





Após Larissa Manoela detalhar o rompimento com os pais por polêmicas financeiras , Thomaz Costa falou da ex-namorada em um vídeo nas redes sociais. O ex-"Carrossel" disse que passou por uma situação parecida ao lidar com as finanças com os familiares, mas reprovou que a ex-colega da novela brigou com a família para resolver o caso.

O ex-"A Fazenda" explicou que não teve acesso ao dinheiro que recebeu nos anos trabalhados como ator no SBT. "Eu e a Larissa fizemos a mesma novela quando criança, começamos a trabalhar muito cedo. Falando de mim agora, todo dinheiro que ganhei trabalhando dos meus 9 aos 18 anos eu não vi. Tudo o que tenho hoje foi comprado dos meus 18 para frente, comecei do zero. Foi uma situação complicada, envolveu uma situação familiar, sim, mas o que acontece, o que foi o erro dos nossos pais na minha visão", disse no Instagram.





O jovem de 23 anos avaliou que os atritos que vivenciou por dinheiro aconteceram por conta dos pais, afirmando que eles não tinham conhecimento de detalhes sobre este aspecto de agenciamento. "Eles eram convidados a estar com a gente como acompanhantes, mas acabavam se envolvendo em negociações, trabalhos, fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas nessas áreas. São pessoas [os pais] que não sabem fazer, existem profissionais próprios para isso. A gente devia ter assessoria jurídica, contabilidade, gestão", ponderou.

No entanto, o ex de Larissa Manoela reprovou que a atriz brigou com os pais para resolver a polêmica, explicando que ele "passou por cima" das tensões que viveu com familiares. "Na minha visão, esse foi o erro dos nossos pais, mas na minha visão, não deve ficar existindo briga em família. Comecei do zero, passei por cima. O relacionamento dos nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que envolve dinheiro, eles fizeram isso querendo acertar, queriam nosso bem, nunca iam querer prejudicar a gente", declarou.

