Reprodução/Instagram Alex Gallete, Claudia Leitte e Deolane Bezerra





Ex-participante da décima quarta temporada de "A Fazenda", da RecordTV, Alex Gallete não gostou nada de ver a advogada Deolane Bezerra, seu desafeto desde a época de confinamento, sendo paparicada por Claudia Leitte em cima de seu trio elétrico, no carnaval de Salvador, na Bahia.

Ao publicar o trecho de um vídeo em que as duas aparecem dançando ao som do hit "De Quem é a Culpa?", um dos grandes sucessos de Marília Mendonça, o youtuber e digital influencer, que também participou do reality show "A Casa", não disfarçou o descontentamento com a cena.





"Me surpreende uma cantora, que sempre enaltece suas colegas de profissão, valorizar esse ser humano que destrói e massacra qualquer pessoa que discorda dela ou que não segue seus passos. Claudia, meu amor, é decepcionante estar no seu bloco e ouvir você chamá-la de doutora", começou dizendo por meio do Twitter.

A partir daí, ele leu de tudo um pouco, inclusive acusado de estar com dor de cotovelo, seguido de uma sequência de letras "k", que produziram uma onomatopeia de risada, de Monique Evans. Alex, é claro, rebateu imediatamente: "Inveja do quê, mulher? De gente escrota e mal-educada? Quando você tiver uma opinião digna, coisa que nunca teve na vida, a gente 'habla'".

Muito me surpreende uma cantora que enaltece sempre outras cantoras me enaltecer esse ser humano que destrói e massacra qualquer pessoa que descorda ou não segue seus passos. Claudia meu amor DECEPCIONANTE TÁ NO SEU BLOCO E OUVIR DRA ??? 🤮 pic.twitter.com/EydpgpMt89 — Alex Gallete (@alexgallete) February 20, 2023





Inveja do que mulher ? De gente escrota e mal educada ? Quando você tiver uma opinião digna QUE NUNCA TEVE na vida a gnt HABLA. 😘 Titia — Alex Gallete (@alexgallete) February 21, 2023