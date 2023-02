Reprodução/Instagram Thomaz Costa





Quem estava de olho no primeiro dia de desfiles na Sapucaí e conectado ao microblog de Elon Musk, na madrugada desta segunda-feira (20), se surpreendeu ao dar de cara com uma foto, digamos, mais desinibida e ousada de Thomaz Costa, que integrou o elenco da décima quarta temporada do reality rural "A Fazenda", da RecordTV.

A imagem em questão mostrava o eleito de Tati Zaqui (sim, o ator e a funkeira se conheceram durante o confinamento, noivaram e, logo em seguida, começaram a dividir o mesmo teto) e ex-intérprete de Daniel Zapata, em "Carrossel", dentro de uma banheira exibindo um nu frontal. Na legenda? Apenas a palavra "hackeado".





Reprodução/Twitter Thomaz Costa





Apesar de o conteúdo não estar mais no ar, o artista acabou dividindo opiniões e colocando em xeque a alegação de que o perfil havia sido alvo de uma atividade cibernética. "Você não precisa desses artifícios para ter engajamento", "saudade do tempo em que tu cobrava por isso" e "tudo por biscoito" foram frases deixadas na publicação.

Essa é a segunda vez, em menos de um mês, que o ex-peão causa na web devido a suas partes íntimas. No último dia 7, Thomaz teve a conta do Instagram removida após se mostrar excessivamente por meio da ferramenta stories. Ah, e quem tentar digitar @thocostaoficial verá a seguinte mensagem no aplicativo: "Infelizmente, esta página não está disponível".

Falam que vaza conteúdo meu aqui, eu nunca vi nenhum 🤔🤔 alguém já viu? Onde? — Thomaz Costa 🦁 (@euthomazcosta) December 23, 2022