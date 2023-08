Reprodução/Instagram Beto Marden

Beto Marden é, sem sombra de dúvidas, um dos artistas mais talentosos do nosso país. O paulistano de 42 anos, que esteve à frente daquelas que foram consideradas as melhores temporadas do reality "Ídolos" no SBT, respira arte de diferentes maneiras, seja como ator, cantor, apresentador, repórter, cerimonialista, economista e empresário.

E isso ficou bem nítido ao postar um vídeo interpretando "Será", um dos grandes clássicos da banda Legião Urbana, no Instagram. A gravação contou com a participação do músico Rafael Maluf, que, assim como Marden, também faz parte do júri da quinta temporada do "Canta Comigo", que vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na RecordTV.





Divulgação Beto Marden





"Que prazer enorme poder ter feito isso contigo, Beto! Muito obrigado pela oportunidade de ter um pouco do seu talento emprestado para fazer esse som! Tamo junto, irmão!", escreveu o rapaz nos comentários da publicação. Mas o do Maluf não foi o único a chamar atenção, não. Há outros, como: "Amo ouvir sua voz", "ficou lindo como tudo o que você realiza" e "que versão irada".

A Coluna Marcelo Bandeira, que não é boba nem nada, entrou em contato com o contratado da emissora da Barra Funda para saber se a regravação tinha algum motivo especial, além, é claro, de homenagear o fundador e vocalista da banda de pop rock brasiliense. Mais do que depressa, ele respondeu informando que era para "um trabalho que está nascendo e que, em breve, vou poder falar mais, já que ainda está sendo estruturado". Em seguida, ressaltou que teria "informações concretas" dentro de, no máximo, "duas semaninhas". Marden tá on, viu?