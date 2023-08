Reprodução/Instagram Patrícia Marx e Carlos Navas

Patrícia Marx e Carlos Navas têm mais em comum do que serem "donos de duas das mais belas vozes" da música brasileira. São 30 anos de amizade, admiração mútua e intimidade, evidenciadas, inclusive, em shows realizados em duo.

Carlos está prestes a se tornar psicanalista, e a eterna estrela do Trem da Alegria caminha para isso com afinco. O autoconhecimento é um assunto prioritário nos encontros dos dois canários, tanto que, na próxima sexta, 18, às 20h30, vão promover uma transmissão ao vivo no Instagram dela, onde conversarão sobre tudo isso e responderão às perguntas dos fãs.





"Estamos num momento de queda de véus. É bom demais ver a coragem de Patrícia em se desnudar diante do público e de si mesma. Me encanta tanto quanto a beleza da sua voz", expressou o artista, que até poucos dias podia ser visto como um dos jurados da bancada do programa "Canta Comigo", de Rodrigo Faro, na RecordTV.