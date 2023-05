Tadeu Loppara Carlos Navas





Sempre estruturando sua carreira e projetos de forma conceitual, Carlos Navas chega ao 11º trabalho — "All of You — Canções de Cole Porter em Voz e Piano". São nove pérolas do célebre artista norte-americano gravadas ao vivo em estúdio, com o acompanhamento de Jonas Dantas ao piano. Este também estará com ele no palco do Espaço Cênico, do Sesc Pompeia (rua Clélia, 93), na zona oeste da capital paulista, no próximo dia 10, a partir das 20h, para a apresentação de divulgação oficial.

Em contato com o site iG Gente, o paulistano, que fez parte da bancada do júri do "Canta Comigo" adulto, comandado por Rodrigo Faro, na RecordTV, em 2021, afirmou que "I've Got You Under My Skin", "I Love Paris", "I Concentrate On You", "Love for Sale", "Easy to Love", "You Do Something to Me", "Just One Of Those Things", "Every Time We Say Goodbye" e a faixa título "All of You" estarão no roteiro, além de algumas extras, como "Miss Ottis Regrets" e "Let's Do It".



É válido citar que sua incursão inicial pela obra de Cole Porter (1891–1964) aconteceu em 2012, quando criou "Wilde Meets Porter", no qual, orientados por Cassio Scapin, o ator Ando Camargo interpretava citações do primeiro (em português), e Navas, as canções do segundo. Foram apenas quatro concorridas exibições no Centro Cultural, suficientes para manter em sua alma musical a vontade de prosseguir com o mergulho nesse repertório tão eterno quanto atemporal.