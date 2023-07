Reprodução/Instagram André Martinelli, Juliette Freire e Felipeh Campos





Felipeh Campos não poupou críticas ao "estrelismo" e ao comportamento de Juliette Freire em um dos episódios do "Link Podcast", que faz parte da Record Entretenimento. No melhor estilo metralhadora giratória, o ex-colunista de Sonia Abrão afirmou que a grande vencedora do "BBB 21" precisa descer do palco em que ela mesma se colocou e dar mais atenção aos colegas da mídia.





Ao repercutir um dos trechos do desabafo do jornalista no Instagram, a blogueira Rainha Matos leu de tudo um pouco. No entanto, dois comentários chamaram atenção. Um deles é de Ana Paula Costa, que participou da 18ª edição do reality da Globo. "Só faço o que a Anitta quer e só ganho muito dinheiro, sim. Quer mais o que dá vida, querido?", escreveu Bruxinha, como se fosse Juliette, aos risos.





Já o outro é do modelo e empresário André Martinelli, que ficou conhecido como "príncipe", apelido dado por Fernanda Keulla, com quem se envolveu na 13ª temporada do "Big Brother Brasil". Sem delongas, o também ex-"No Limite" mandou na lata: "Cara chato, cada um faz o que estiver a fim. Agora a pessoa é obrigada a ir [no podcast dele] para não ser criticada? Afe".

É válido citar que, pouco tempo depois, Juliette — uma das atrações do encerramento do festival "Tão Ser Tão" no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no próximo domingo, dia 16 de julho — publicou uma mensagem enigmática no Twitter: "Ainda bem que tenho um Deus que me protege e me ama, e vocês que estão comigo para tudo, porque é muita maldade nesse mundo, viu? Está repreendido!".

