Reprodução/Instagram André desabafa de período sem atividades físicas: "Fez muita falta"





O influenciador André Martinelli contou que sente muita falta da prática de exercícios físicos após operação cirurgica, mas não deixou de realizar algumas atividades mais leves.

“Para mim, que tenho o esporte como ferramenta de bem-estar no dia a dia, fez muita falta. Fiz meditação pegando sol todos os dias na varanda de casa pela manhã. Li livros, estudei, e aproveitei para replanejar os próximos passos. Agora já estou podendo fazer alguns exercícios leves, que já me ajudam muito", disse ele.

O ex-BBB falou que se preocupa com os movimentos do corpo e relatou como está a alimentação durante o dia a dia. "Por enquanto, só caminhada, bike de leve e exercícios no elástico. No começo, tomei remédio para dor, mas melhorei rápido. O que eu fiz foi mudar a minha alimentação para comida de verdade, alimentos naturais, suplementação, e evitei processados e multiprocessados. Às vezes, sinto um incômodo quando ando mais rápido ou faço algum movimento brusco. Tenho que evitar pegar peso, me movimentar rápido ou esforçar muito o corpo", afirmou.

André Martinelli teve qu passar por uma cirurgia de hérnia após sentir muitas dores e inflamações no corpo. Apesar de ser uma pessoa muito ativa, ele teve que parar de praticar esportes por um tempo, mas atualmente, está voltando com atividades mais leves e que não exigem movimentações muito bruscas.