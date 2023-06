Reprodução/Instagram André Martinelli fala de cirurgia: "Estou bem melhor"





Ausentado das redes sociais, o ex-BBB André Martinelli voltou ao Instagram, nesta quinta-feira, (22), e explicou os motivos do sumiço. Ele realizou uma cirurgia na hérnia, após sofrer grandes inflamações na região das costas.

Em um vídeo pelos stories, André explicou: “Esses dias fiz uma cirurgia simples que precisava ser feita agora... estavam aparecendo algumas inflamações, e apareceu uma hérnia umbilical. Começou sem dores, mas notei que aquilo não estava ali antes, mesmo sem sentir dor. Depois de alguns meses treinando forte e sendo bem ativo em alguns esportes, comecei a sentir dores em alguns treinos, e teve um dia que eu senti muita dor. Procurei médicos para fazer exames, e ele me falou que estava bem no começo, mas é algo progressivo.”.

O ex-BBB, por possuir uma vida muito ativa, explicou como serão os próximos dias depois da cirurgia: "A vida nem sempre é como a gente planeja e é muito bom entender isso, o processo e as dificuldades que a gente enfrenta. E eu sou muito ativo, então, ficar sem treinar, para mim, é a pior parte, mas preciso respeitar esse tempo, dar uma acalmada... vou precisar fazer periodização e nem lembro quando foi a última vez que fiz isso, mas estou fazendo para recuperar meu corpo. Já tem uma semana e meia da cirurgia, no começo eu não conseguia nem falar para não fazer força no abdômen, mas estou bem melhor.", finalizou.

André Martinelli ficou conhecido por participar da 13ª edição do programa "Big Brother Brasil". No reality, chegou a namorar Fernanda Keulla, que hoje é apresentadora da Globo, mas quando foi eliminado, o relacionamento terminou. Ele fez parte do programa "No Limite", em 2021.