Marcio Pereira Simony, Jair Oliveira e Serginho Groisman

Na noite de sábado (29), a Globo levou ao ar um "Altas Horas" inspirado no Dia Internacional da Amizade. Ciente disso, Simony fez questão de separar um mimo especial e personalizado para o apresentador Serginho Groisman a fim de agradecer-lhe por toda a força que dá à sua carreira.

"Serginho, você é muito meu amigo. Te amo mesmo, de verdade. Sempre foi querido comigo e é por isso que eu te trouxe um presente", começou dizendo a eterna estrela do Balão antes de entregar uma caixa com uma jaqueta com a caricatura dele e as frases "Altas Horas" e "fala garoto".





Marcio Pereira Serginho com a jaqueta assinada pelo artista plástico Rafa Vidmontas

Em seguida, a dona dos hits "Caixa Postal", "Primeiros Erros" e "Quando Te Vi" destacou que ganhou uma de aniversário e pensou: "Já que vou ao programa, por que não dar uma para o Serginho?". Aí, o artista plástico Rafael Vidmontas, de São Paulo, correu para confeccionar algo inédito e exclusivo.

Ao abrir a embalagem durante a gravação, Groisman não escondeu a surpresa. Tanto que soltou um "que isso, gente. Obrigado" e brincou com os demais convidados. "A arte tem salvado a vida do Rafa", comentou Simony, ressaltando que o rapaz "pinta de roupas a quadros".

Ao repercutir o trecho da atração em seu Instagram Stories, Vidmontas, que sofreu um acidente e precisa fazer uma cirurgia de prótese de quadril para voltar a andar, demonstrou a alegria de ver suas obras atravessando fronteiras: "Agora o próximo passo é fazer com que o Luciano Huck receba uma também". Quanto sucesso <3