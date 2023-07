Reprodução/Instagram Lucas Malvacini no Soneva Jani

Ao lado da eleita, a musa e influenciadora digital Anna Laura Wolff, Lucas Malvacini, que, em sua bio no Instagram, se descreve como "modelo, ator, vegetariano que adora viajar, meditar, correr, cozinhar e acredita em um mundo mais consciente e sustentável", está dando aquela tão sonhada e desejada volta ao globo. O roteiro dos dois inclui Maldivas, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Japão e Estados Unidos.

Direto do arquipélago asiático, o artista mineiro salientou que Maldivas é muito mais do que um paraíso instagramável para aproveitar as férias. "O hotel em que ficamos hospedados, o Soneva, tem uma estação full de reciclagem de lixo. Desde materiais orgânicos a recicláveis, vidro, metal e plástico. Sem falar no projeto de reconstrução dos recifes de corais. Tudo isso visando gerar menos impacto e ser mais voltado à preservação ambiental", destacou.





Reprodução/Instagram Lucas Malvacini no paradisíaco Soneva Jani





A mensagem que Malvacini busca transmitir nas redes é que, conhecendo outras culturas, é possível abrir ainda mais a nossa mente para o novo e ter perspectivas diferentes. Tanto que, logo em seguida, se pegou perguntando: "O que tenho feito com o lixo de pensamentos diários? Lixos emocionais, mentais, ansiosos, dúvidas, incertezas e medos. Para onde eu os encaminho?".

Aliás, foi com ênfase nessa ideia que o intérprete de Anjinho, da novela "Amor à Vida", da TV Globo, acabou jogando luz à importância de termos processos para nossas ideias também e de colocar cada detalhe em seu lugar. Em linhas gerais, tirar o excesso dessa bagagem extra que só faz pesar e atrasar. "E isso é coisa pra caramba! É saúde da cuca!", como fez questão de ressaltar.

Reprodução/Instagram Anna Laura Wolff e Lucas Malvacini posam para fotos no luxuoso Soneva Jani





Para quem não sabe, o resort está encravado no coração do oceano Índico e é composto por 51 vilas divididas em duas partes. O chamado Capítulo 1 engloba 24 bangalôs sobre a água e um na praia, e o 2 conta com 29, sendo apenas dois deles à beira-mar. Uma famosa que se hospedou lá em maio do ano retrasado foi Sasha Meneghel. O Soneva foi o destino da lua de mel da filha de Xuxa e do cantor gospel João Figueiredo.