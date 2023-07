Reprodução/Instagram - 10.07.2023 Serginho Groisman se encontrou com João Augusto, filho de Gugu





Serginho Groisman recebeu uma visita de João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, nos estúdios da Globo e registrou o momento nas redes sociais. O apresentador do "Altas Horas" exibiu o jovem de 21 anos nos bastidores do programa e revelou os planos dele em seguir os passos do pai na televisão.

"Durante essa semana João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do 'Altas Horas'. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte", afirmou no Instagram, neste domingo (9).





Esta não é a primeira vez que o filho de Gugu conhece os bastidores de emissoras nacionais. Na última semana, João Augusto visitou os estúdios do SBT e posou com profissionais do canal, como Patrícia Abravanel.





Ele ainda expressou a emoção por conhecer o local onde o pai trabalhou: "Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você, Patrícia. Você é muito simpática. Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali".









As visitas de João Augusto acontecem em meio a briga judicial relacionada à herança de Gugu, disputa em que o filho do apresentador se colocou em um lado oposto da mãe, Rose Miriam, e irmãs, Marina e Sofia. A mãe do jovem comentou a ida do filho ao SBT e ainda desejou sucesso aos planos dele diante das desavenças.





