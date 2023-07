Reprodução/Instagram Paulo Vieira

Paulo Vieira está vivendo um momento ímpar na carreira. Um exemplo disso é que iniciaram as gravações da temporada 2024 do "Avisa Lá Que Eu Vou", cuja previsão de estreia é para o mês de maio. "Esse programa é sempre um reencontro com algum pedaço de mim", postou ele no Instagram.

Depois, o ator, apresentador e humorista goiano, nascido em Trindade e criado no Tocantins, que já passou por mais de vinte cidades, mostrou estar sempre preparado para colocar o pé na estrada, conhecer novos locais, explorar a diversidade do país e ir atrás do que temos de melhor: pessoas com histórias surpreendentes.





Ju Coutinho Paulo Vieira





As próximas paradas dele? Ibiraçu, Circo Barcelona e Cariacica, no Espírito Santo; Abrolhos e Santo Amaro, na Bahia; Rondonópolis e Barra dos Garças, no Mato Grosso; Uruana, em Goiás; Afuá, no Pará; entre outras regiões no Amazonas.

E, fazendo valer aquela velha máxima "em time que está ganhando não se mexe", a exibição segue como nas edições anteriores: versão compacta em quadro no dominical "Fantástico", da Globo, e transmissão completa, na íntegra, na semana seguinte, na grade do canal pago GNT.