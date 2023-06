Reprodução/Instagram Marcela Porto, a Mulher Abacaxi

Não convidem para o mesmo evento Marcela Porto e Sophia Barclay, que também é mulher trans e contou em entrevista exclusiva à colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", já ter se relacionado com o jogador do Paris Saint-Germain Neymar. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Barclay ganhou destaque na web no início do mês ao revelar proposta de sexo a três com o rapper Filipe Ret e a namorada dele, Agatha Sá.

"Não nos julguem a partir dessa Sophia Barclay. Tem homens de bem, do mal, mulheres cis com caráter, cis sem caráter, e com as trans não é diferente. Essa busca dela por fama acaba provocando um desserviço para a nossa comunidade. Imagina que agora devem estar achando que todas nós gostamos de escândalo", manifestou-se a caminhoneira e musa do carnaval por meio de um vídeo nas redes sociais.





E não parou por aí: em outro trecho do relato, Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, ressaltou que "isso que ela fica fazendo" acaba respingando nas demais: "Eu, por exemplo, antes de ser casada, saí com vários famosos. Tenho entrada na mídia e podia ter jogado tudo no ventilador, mas não o fiz. Foram apenas 'ficadas', nada sério". Depois, deixou transparecer o receio de as pessoas começarem a denominá-las de "biscoiteiras" como Sophia. "Atitude horrível", finalizou.