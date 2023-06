Reprodução/Instagram Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez





Há dois tipos de pessoas no mundo: as que elevam o corpo e seguram a protuberância abdominal sempre que veem uma câmera vindo em sua direção (quem nunca?) e aquelas incrivelmente saradas que se divertem com uma "imaginária" opulência nessa área. Nesse contexto, o atleta, modelo e empresário Jonas Sulzbach, noivo da também ex-BBB Mari Gonzalez, pode ser descrito como hors concours.

Reprodução/Instagram Jonas Sulzbach

Ao publicar um registro em que aparece só de sunga preta ao lado da ex-panicat, o muso do Mahamudra acrescentou uma pergunta para estimular a interação: "Quantos meses?". Aí não prestou! "Eu sabia que o Jonas encolhia a barriga na hora das fotos!", escreveu o criador de conteúdo Márcio Pereira. Ao se deparar com a resposta, o influenciador digital gracejou: "Poxa, não espalha".





Reprodução/Instagram Print do comentário do criador de conteúdo Márcio Pereira no post de Jonas Sulzbach





Esse, no entanto, não foi o único comentário que chamou atenção do gaúcho. Fernando Medeiros, que fez parte do elenco do "Big Brother Brasil 15", destacou que o "bebê ia ser lindo", recebendo emoji risonho e outro de coração. Já o angiologista Bruno D. Constantin ressaltou: "Barriguinha de chope é um orgulho". Sulzbach, conhecido pela estrutura física musculosa e em forma, não titubeou ao mandar um "também acho" de volta.