Reprodução/Instagram Hadson Nery e Neymar Jr.

Não há conversa de botequim que não esbarre no caso do submarino Titan, que sofreu uma implosão durante uma expedição turística em direção ao Titanic.

Infelizmente, os corpos dos cinco tripulantes podem permanecer no fundo do mar para sempre, de acordo com o comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, responsável pelas operações de busca.

Além disso, a "pulada de cerca" do jogador Neymar Jr. com a blogueira Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados também se tornou assunto de destaque. A colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", divulgou essa notícia com exclusividade na manhã do último domingo (18).

Arquivo pessoal Fernanda Campos, pivô da crise no relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi





Hadson Nery, por exemplo, ex-participante dos realities "Big Brother Brasil 20" e "Power Couple Brasil 6", fez o seguinte questionamento em uma das postagens do perfil de Rainha Matos: "Será que, quando as pessoas ficam ricas, milionárias, bilionárias, elas começam a ter desejos estranhos, gostos sinistros e vontade de fazer coisas bizarras? Vou te contar, viu? Ir para o fundo do mar, onde a luz não chega, e se envolver pelo Instagram, estão de sacanagem, não é possível", acompanhado da hashtag "falei, estou leve".



Reprodução/Internet Print do comentário de Hadson Nery no post de Rainha Matos





O craque do Paris Saint-Germain assumiu a pisada de bola com Bruna Biancardi, grávida do primeiro filho do casal, por meio de um "textão" nas redes sociais.

Em um dos trechos do comunicado, o camisa 10 da seleção canarinho tentou justificar o injustificável: "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de desculpas tem que ser público também".

Reprodução/Instagram Após escândalo de traição, Neymar pede desculpas publicamente para Bruna Biancardi

Já Fernanda Campos concedeu entrevista (o bate-papo foi gravado na tarde desta quinta, 22) para o "Domingo Espetacular".