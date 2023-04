Reprodução/Instagram Felipe Neto, Felipe Prior e Hadson Nery





Dias após criticar a decisão da Globo de elaborar uma repescagem no "Big Brother Brasil 23", Felipe Neto voltou a falar do reality show em suas redes sociais. Para o empresário e influenciador digital, o programa, que foi levado ao ar no ano retrasado, dificilmente terá um sucessor à altura nos quesitos brigas, participantes, chiliques e bordões.

"Nenhum 'BBB' jamais terá outro fenômeno como a Juliette. Nenhum terá um jogador melhor que Gilberto. Nenhum terá uma vilã mais icônica que Karol Conká. Ou um barraco como o do Lucas Penteado. Ou memes como Fiuk, Lumena, Caio e Pocah. 'BBB 21' nunca será superado", começou dizendo por meio do microblog.





Como era de se esperar, o conteúdo acabou viralizando e dividindo opiniões. "Sempre falando m... 'BBB 20' foi o melhor. E digo mais: 1,5 bilhão de votos. Acho que vale alguma coisa, né, bebê?", ironizou Felipe Prior, citando o paredão em que enfrentou Manu Gavassi, recorde de votações. Já Hadson Nery completou: "Opinião deste bosta serve para algo? P*ta que pariu, vou te contar, viu, internet?".

