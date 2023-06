Reprodução/Instagram Vinicius Correa, Fernanda Campos e Neymar Jr.





A blogueira Fernanda Campos está no olho do furacão desde que confidenciou em primeira mão à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a sua "ficada" com Neymar Jr. na véspera do Dia dos Namorados.

O exposed, aliás, não teria nenhum problema se o rapaz não estivesse comprometido com a influenciadora digital Bruna Biancardi (grávida de quase quatro meses dele, que já é pai de Davi Lucca, de 11 anos) e fazendo diversas declarações de amor por meio das redes sociais.





Para quem não está por dentro do enredo, após a pulada de cerca, o famoso se encontrou com Biancardi usando a mesma roupa com a qual apareceu nos vídeos divulgados por Fábia: camiseta preta, boné preto e bermuda nude.



Porém, ainda existe um detalhe importante a ser mencionado: além da eleita do camisa 11 do Paris Saint-Germain, a menção ao trader e investidor Vinicius Correa também veio à tona e chamou atenção no desenrolar da história. Mas quem é o rapaz?











Arquivo Pessoal Fernanda Campos

Trata-se do ex de Fernanda Campos. Os dois, que são de Minas e, por muito tempo, viveram uma relação ioiô como a dos sertanejos Maiara e Fernando Zor (conforme garantiram os mais próximos a eles), colocaram um ponto final há três meses.

Entretanto, Fernanda (26) e Vinicius (21) continuam mantendo um contato cordial por causa dos pets: Oliver, um samoieda de oito meses, e Kiara, uma border collie de dois anos. Os cachorros foram adotados em conjunto quando se mudaram para São Paulo.

Arquivo Pessoal Vinicius Correa, Fernanda Campos, Oliver e Kiara





Com exclusividade à Coluna Marcelo Bandeira, a criadora de conteúdo mineira confirmou as informações e acrescentou que os cachorros são o elo que os une até então. "Nosso vínculo é única e estritamente por causa do Oliver e da Kiara. Estamos temporariamente solteiros e somos gratos a tudo que vivemos", começou dizendo.

Depois, questionada sobre a reação de Vinicius com a repercussão do tema, explicou que não houve apontamentos, acusações nem nada: "Ele mostrou entendimento quando mencionei aquela sensação de ter me sentido usada".

Arquivo Pessoal Fernanda Campos





A influencer reiterou, aliás, o que mencionou para Fábia Oliveira: encontrou-se com Neymar em apenas uma oportunidade e desconhecia o namoro dele. Por conta disso, teria reprovado a atitude do atleta, revelado no Santos e que vale hoje cerca de R$ 414 milhões, em ter omitido que estava em um relacionamento com outra pessoa.



Por fim, frisou que o futebolista deixou um novo recado, ironizando o fato de ela conseguir a "fama" que tanto buscava.