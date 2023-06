Reprodução/Instagram Tatá Werneck





Para quem tinha dúvida de que "quem escreve o que quer acaba lendo o que não quer" é a versão repaginada e atualizada daquele ditado popular que diz que "quem fala o que quer ouve o que não quer", é porque ainda não soube do passa-fora que a atriz, apresentadora e humorista Tatá Werneck deu em um usuário do Instagram.

É que, ao visualizar imagens da intérprete de Anely, de "Terra e Paixão", da Globo, ao lado do marido, o ator Rafa Vitti, um internauta identificado como Jailson Lucio, que se intitula "filho de Deus" em sua bio, expressou: "O Rafael está acabado. Esse casamento destruiu o cara", acompanhado de um emoji que mostra um rosto com lágrima.





Reprodução/Instagram Tatá Werneck e Rafa Vitti





Aí não prestou! Sem esconder o descontentamento, a comandante do talk show "Lady Nigh", do Multishow, falou na lata: "Fui ver suas fotos. Você que está acabado. Não fica bem nem com filtro". Não demorou muito para algumas pessoas começarem a fazer coro à indignação dela. "Amo vê-la respondendo os haters à altura", "isso aí, defende seu homem mesmo" e "ela é a melhor que nós temos" foram frases deixadas na publicação.