Reprodução/Instagram Tatá Werneck





Tatá Werneck não dorme no ponto. Mesmo gravando "Terra e Paixão", a nova novela das nove, escrita por Walcyr Carrasco, a intérprete de Anely, jovem que ganha dinheiro como striper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon (Jonathan Azevedo), acompanha tudo que falam dela. E, nesta quarta-feira (10), a atriz, apresentadora e humorista não fugiu à regra. Como sempre, sem rodeios.

Ao ler um dos tuítes do VivaBem, canal de saúde e bem-estar do "UOL", que dizia "O que é o exame que Tatá Werneck fez para rastrear câncer colorretal", ela respondeu em tom ácido: "Gente, explica direito essa porr*! Cada título escroto". Não demorou muito para agir do mesmo modo com a equipe da revista "Caras", que cravou: "Após ver Preta Gil com tumor, Tatá revela que correu para procurar um médico".





"Amigos, amo vocês, mas essa legenda aí está meio 'fuén'. Fui para fazer check-up como qualquer pessoa da minha idade deve fazer", começou explicando. Depois, ao ser marcada em um comentário que dava ênfase ao fato de ter ido a uma avaliação médica de rotina e ganhado uma matéria "alarmista", concordou e ainda acrescentou: "Desnecessário, afe".

Em outro trecho, pediu mais empatia da imprensa. "Vocês têm quase um milhão de seguidores. Colonoscopia é um exame que todos devem fazer", frisou, indagando o porquê do alarde quanto a essa questão. Por último, Tatá adotou um discurso de mea-culpa e autocrítica: "Fui ingênua e comentei sobre isso na coletiva, achando que poderia incentivar as pessoas, mas jornalistas estão se aproveitando e criando legendas tendenciosas".

Gente explica direito essa porra? Cada título escroto. https://t.co/T8pLqSXzEe — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023





Amigos amo vcs mas essa legenda aí tá meio fuen...fui pra fazer check up como qq pessoa da minha idade deve fazer — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023





Desnecessário. Aff — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023





Vcs tem quase um milhão de seguidores. Colonoscopia é um exame preventivo que todos devem fazer. Vão fazer alarde de check up preventivo ? — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023





Gente eu fiz check up normal , como qq adulto deve fazer. Fui ingênua e comentei sobre isso na coletiva achando que poderia incentivar as pessoas a fazerem exames preventivos. Jornalistas estão se aproveitando e fazendo legendas tendeciosas — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023





Dr @Brajterman tá ocupado hoje? — Tata werneck (@Tatawerneck) May 9, 2023