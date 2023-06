Reprodução/Instagram Leo Jaime





Como pôr um fim em tudo? O que falar? Como não ferir sentimentos? Reconhecer o momento em que um namoro ou casamento não funciona mais para algum dos parceiros não é tarefa simples nem indolor. Aliás, vai além disso, já que temos horror a essa sensação.

No entanto, ao ler um desabafo no Twitter deixando subentendido que, de maneira geral, o universo masculino é campeão nessa postura cômoda de não ser leal, enrolar ou provocar até que a outra parte tome a atitude, Leo Jaime resolveu se manifestar e deixar explícita a sua opinião.





"Já pensei muito nisso. Acho que ser rejeitado é mais usual e fácil de lidar para homens do que rejeitar. Chegar na cara e dizer: 'Não sinto mais prazer ao seu lado' é mesmo para poucos. E com longos períodos de crise também não é comum saberem lidar", ressaltou o músico, ator e jornalista.

Foi com ênfase nessa ideia que o dono do hit "Conquistador Barato", tema de abertura da novela "Bambolê", de 1987, em reprise no canal Viva, acrescentou que os homens preferem brincar no raso. "Embora eu não goste de afirmar algo sobre gêneros, tudo é generalização e cada vez mais fácil de desconstruir", finalizou.

Ja pensei muito nisso. Acho que ser rejeitado é mais usual e fácil de lidar para homens do que rejeitar. Chegar na cara e dizer:: “Não sinto mais prazer ao seu lado” é, mesmo, para poucos. E longos períodos de crise também não é comum saberem lidar. Homens gostam de brincar no… https://t.co/8zpmPKVHFk — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) June 5, 2023