Segura, autêntica e com um vasto currículo de tiradas e comentários que ganharam as redes sociais, Tatá Werneck já mostrou que a leveza na vida faz parte de sua rotina. Porém, essa teoria ganhou uma confirmação extra após a atriz, apresentadora e humorista, que ainda é formada em jornalismo, artes cênicas e publicidade e propaganda, ler a mensagem de um rapaz que revelou acompanhar o seu trabalho.

"Não sou fã de quase ninguém a ponto de surtar e não saber nem falar, mas, Tatá Werneck, já peço desculpa porque, no dia em que te conhecer, acho que, no primeiro momento, só vou saber chorar e me tremer todo até me acalmar. Te admiro e te amo!", escreveu o dono do perfil (@cogitei2) no microblog, marcando o da artista no texto.





Não demorou muito para ela, que será Anely, uma jovem que ganha dinheiro como striper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon (Jonathan Azevedo), em "Terra e Paixão", próxima novela das nove, escrita por Walcyr Carrasco, rebater com seu jeito "Tatá" de ser: "E eu usarei seu nervosismo para conseguir te assaltar. Você só perceberá no dia seguinte, quando usar seu cartão de crédito para comprar vários pijamas".

