Reprodução/Instagram Vanessa Goulartt





Filha de Bárbara Bruno, sobrinha de Beth Goulart e neta de Nicette Bruno e Paulo Goulart, Vanessa Goulartt traz consigo a herança do talento e a paixão pela comunicação. E, para evidenciar ainda mais essa vocação, a atriz, que já atuou em produções como "Cidadão Brasileiro", na RecordTV, "Maria Esperança", no SBT, e "Ti-Ti-Ti", na Globo, apresenta no próximo dia 21(a partir das 19h, na Livraria da Vila, no Jardim Pamplona, em São Paulo) o seu primeiro livro. Trata-se de "Frases Curtas Para Dias Longos".

O título, que já está em pré-venda e faz parte do selo Série Mulheres, da Editora Leader, é um convite inspirador para os leitores criarem suas próprias citações e encontrarem alívio nos momentos desafiadores. "Felicidade é a palavra que define a realização desse sonho", escreveu a artista em uma publicação no Instagram. Depois, em contato com o iG Gente, a paulistana, que é formada em jornalismo e comanda o programa "DeZpadronizada", na Rádio Vibe Mundial, não escondeu a ansiedade.





Divulgação Vanessa Goulartt anuncia sessão de autógrafos do livro 'Frases Curtas Para Dias Longos'





"Sei que estou um pouco monotemática. Mas não tem jeito. Sinto-me muito feliz com esse lançamento, então, até o dia 21 de junho, vai ser assim", manifestou-se ela, aos risos, pouco antes de fazer este lembrete: "Salvem a data". Em linhas gerais, "Frases Curtas Para Dias Longos", que conta com a coordenação editorial de Andréia Roma, é resultado do encontro de Vanessa com as palavras. Ah, e detalhe: desde a adolescência.