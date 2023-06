Reprodução/RedeTV! Marcelo de Carvalho





Sócio da RedeTV! e comandante do programa "Mega Senha", Marcelo de Carvalho foi um dos que não viram com bons olhos as imagens de participantes exibindo cartazes remetendo à existência de menores trans na 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo.

Tanto é que fez questão de usar o microblog para explicitar a sua opinião. "Não tenho nada contra parada gay e acho bobagem quem critica. Em Nova York tem a dos italianos e a dos irlandeses (são hilárias, todo mundo de fogo)", começou dizendo ele, para, logo em seguida, brincar com as entradas proeminentes e até a um "descampado" mais acima e deixar escapar o desejo de que futuramente tenha a dos com menos cabelos.





Porém, aquilo a que o empresário e apresentador se mostrou contrário e classificou como "absurdo" foi o "crime de sexualizar" os pequenos. Assim, frisou que, "como muito bem colocado em documentário recente", quem tem "cinco anos crê que um senhor gordo voe em um trenó pelo céu e entre por todas as chaminés do mundo na noite de Natal. E querem imputar a esses anjinhos inocentes a sexualização precoce!".

Entre os comentários que pipocaram no post há desde "beira o absurdo", passando por "essa gente não merece respeito, mas sim cadeia" e até um que fez o seguinte questionamento: "Pensando aqui: como encontrar as pessoas na parada dos carecas?". Marcelo, mais do que depressa, respondeu: "Tem que achar de frente. De costas é complicado".

