Marcelo de Carvalho, sócio-fundador da RedeTV!, usou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para repercutir as últimas notícias envolvendo a vigésima terceira temporada do "BBB". Uma delas diz respeito à expulsão do rapper MC Guimê e do lutador de MMA Cara de Sapato na noite de ontem (16), acusados de cometer assédio à Dania Mendez, convidada do "La Casa de Los Famosos", do México.

"É estranho. Quando um barraco ou algo politicamente incorreto ocorre em outros canais, é 'aaahhh, ohhhhh, cancelamento etc.', começou analisando o apresentador e empresário para, logo em seguida, fazer o seguinte questionamento em sua conta no Twitter: "As maiores e inacreditáveis baixarias ocorrem na Globo, com grandes marcas associadas a essa sujeira. Até quando?".





Em relação ao assunto, por nota, a emissora dos Marinho informou que a decisão foi tomada após análise das imagens dos dois participantes durante a última festa do reality show. Para quem não viu, em um dos momentos, Guimê apareceu apalpando as nádegas da mexicana e, em outro, tentando tocar nos seios dela. Já Cara de Sapato quis beijar a modelo e, mesmo após a negativa, acabou "roubando" um selinho da moça. Aí, deu no que deu!

