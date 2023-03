Reprodução/Instagram Marcelo de Carvalho, Nikolas Ferreira e André Janones





Marcelo de Carvalho não deixou passar batido o fato de o deputado André Janones ter assumido a autoria do apelido de "chupetinha", dito contra o também deputado Nikolas Ferreira, durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) na última terça (28). "Quem usou essa expressão fui eu e continuarei fazendo", afirmou Janones na manhã desta quarta-feira.

O apresentador do "Mega Senha" e sócio-fundador da RedeTV! rasgou o verbo por meio de uma publicação no Twitter. "Um verdadeiro show de horrores. Assento no parlamento não é rede social para bater boca. Os legitimamente escolhidos pelo povo têm a enorme responsabilidade de legislar e deveriam minimamente portar-se de acordo. Creio que não tardará para o presidente Arthur Lira tomar medidas para coibir esse vergonhoso espetáculo", escreveu.





Em seguida, ao compartilhar uma matéria do jornal "Folha de S.Paulo" com a seguinte manchete: " Por que Felipe Neto apelidou Nikolas Ferreira de 'chupetinha'", acrescentou: "Triplamente lamentável. Lamentável o chulo no congresso, lamentável a covardia desse que se meteu e finge desconhecer a estória e lamentável principalmente essa matéria. Quando é 'inimigo' da Folha, ataque, calúnia e difamação viram 'apelido'. Lixo de imprensa", esbravejou.

Lamentável que na Câmara dos Deputados assistamos essa total falta de decoro. Um verdadeiro show de horrores.Assento no parlamento não eh rede social para bater boca. Os legitimamente escolhidos pelo povo, tem a enorme responsabilidade de legislar, e deveriam minimamente… pic.twitter.com/C9qaqmT2bQ — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) March 30, 2023





Triplamente lamentável. Lamentável o chulo no congresso, lamentável a covardia desse que se meteu e finge desconhecer a estória, e lamentável principalmente essa matéria. Quando é “ inimigo” da Folha, ataque, calúnia, difamação, vira “ Apelido”. Lixo de imprensa. pic.twitter.com/CdFaLK8JII — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) March 30, 2023