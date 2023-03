Reprodução/Instagram - 10.03.2023 Leo Jaime desmentiu rumor de que tem tumor na bexiga





O cantor Leo Jaime usou as redes sociais para comentar uma fake news que circula na web, de que ele estaria com um tumor na bexiga. O ator desmentiu o rumor e desabafou com os seguidores, explicando que a família se preocupou ao ler sobre os boatos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Agora veja como uma notícia simples vida uma fake news por incapacidade de compreender um parágrafo [...] Começaram a sair notícias cuja manchetes indicavam que estou doente, o que o texto desmentia. E agora saiu uma notícia dizendo que estou com um tumor. Gente da família leu e ligou com preocupação. Não é verdade", escreveu no Twitter, nesta sexta-feira (10).





O artista esclareceu que descobriu um cisto benigno ao realizar exames periódicos, o que incentivou nas redes sociais nesta quinta-feira (9), considerado o Dia Mundial do Rim. "Fiz o exame, deu tudo normal, apesar de um cisto benigno maior que o rim. Cistos todos têm", pontuou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Agora quem publica fala o que quer sem perguntar a ninguém, muito menos a mim. Pode ser que você leia que eu estou morto. Me pergunte antes. O pessoal lê muito criativo e irresponsável. E lembre-se: eu sou jornalista! Sei como se deve proceder. Não deram a fonte da informação", complementou.

Confira abaixo as postagens de Jaime:

Agora veja como uma notícia simples vida uma fake news por incapacidade de compreender um parágrafo. Não é verdade o que está digo aqui. https://t.co/WFuQdOLU4k — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 10, 2023





Fiz um stories a pedido da Sociedade Brasileira de Nefrologia para anunciar o dia 9 como dia internacional do rim. E incentivar que se faça exames periódicos. Fi o exame, deu tudo normal, apesar de um cisto benigno maior que o rim. Cistos todos tem. Segue… — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 10, 2023





Começaram a sair notícias cuja manchetes indicavam que estou doente o que o texto desmentia. E agora saiu uma notícia dizendo que estou com um tumor. Gente da família leu e ligou com preocupação. Não é verdade. A única jornalista que falou comigo o fez depois de dar a nota. … — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 10, 2023





E agora quem publica fala o que quer sem perguntar a ninguém muito menos a mim.

Pode ser que você leia que eu estou morto. Me pergunte antes. O pessoal ê muito criativo e irresponsável. E lembre-se: eu sou jornalista! Sei como se deve proceder. Não deram a fonte da info — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 10, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.